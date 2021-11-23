"الخدمات الطبية" تنظم ورشة حول منهج الصليب الأحمر بالصحة النفسية

غزة-الرأي

نظمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني ورشة عمل بعنوان منهج الصليب الاحمر في الصحة النفسية، وذلك في مقر المعهد بأنصار غرب مدينة غزة، بحضور كل من لواء طبيب محمد صالح مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية، وعميد صيدلي محمد السنوار مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية البشرية، ومقدم صيدلي علاء الهبيل مدير وحدة التنمية البشرية وعدد من المساعدين ومدراء الادارات والوحدات والدوائر، وعدد من ممثلين الهيئة الدولية للصليب الأحمر الدولي.

وتخلل الورشة عرضًا لمنهج الصليب الأحمر في الصحة النفسية ومناقشة برنامج الصحة النفسية المنوي تنفيذه من قِبل الصليب الأحمر في عام 2022، وذلك بالتعاون مع الادارة العامة للصحة النفسية في وزارة الصحة بغزة.

الجدير بالذكر، أن المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية تقدم خدمات مشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، للارتقاء بمستوي تقديم الخدمات الصحية في مستشفياتها وعيادتها ومراكزها المختلفة بقطاع غزة.