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المرور: وفاة و6 إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:11

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غزة-الرأي

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح اليوم  الثلاثاء، إحصائية حوادث السير في محافظات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت شرطة المرور أن وفاة واحدة و6 إصابات كانت نتيجة 10 حوادث سير في غزة.

وفي التفاصيل، أوضحت شرطة المرور أن الطفل أحمد حامد اللوح (4 سنوات) من سكان دير البلح توفي مساء الإثنين متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها صباحاً، جراء صدمه من قبل مركبة غير مطابقة لشروط السلامة ولم تخضع للفحص الدوري.

وبينت أنه تم توقيف السائق الذي لم يكن يحمل رخصة قيادة ويبلغ 17 عاماً، كما تم حجز المركبة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

ولفتت شرطة المرور أن أضرارًا مادية وقعت بـ 11 مركبة ومكونات الطريق جراء الحوادث العشرة.

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