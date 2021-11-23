"اللواء أبو وطفة" يتفقد "الدفاع المدني" ويشيد بإنجازاته

غزة-الرأي

تفقد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة أمس الإثنين مديرية الدفاع المدني مشيدًا بإنجازاتها، ودورها في الحفاظ على أرواح، وممتلكات المواطنين.

وأكد اللواء أبو وطفة خلال الزيارة التفقدية، أن مديرية الدفاع المدني حققت هذا العام 2021م نهضة واضحة في أدائها وعملها، بفعل وضوح رؤيتها، وتعاون قيادتها مع جميع المكونات بما لديها من القبول والفهم والمرونة.

وقال إن الدفاع المدني حقق إنجازات مهمة بمبادراته، وإصراره على التطوير، والبناء فكانت هناك المشاريع الخارجية والداخلية وتحديد أولوياته، من تأهيل لمركبات الدفاع المدني وبناء وتأهيل المراكز وتعزيز قدرات العاملين وتدريبهم، وتخصصية العمل وكذلك في مجال الأمن والسلامة.

ودعا اللواء أبو وطفة قيادة الدفاع المدني إلى المزيد من استثمار وتوظيف الطاقات، واستمرار تطوير الجانب التدريبي، واستثمار الكادر البشري، بما يحقق الارتقاء بمستوى العمل والخدمة.

من جانبه، رحب مدير عام الدفاع المدني اللواء شاهين باللواء أبو وطفة، وأكد أن مديرية الدفاع المدني، حققت إنجازات كبيرة على صعيد توفير الإمكانيات الضرورية من مركبات ومعدات وكادر بشري.

وفي نهاية اللقاء، استمع مدير عام قوى الأمن الداخلي إلى مداخلات مدراء الدفاع المدني واستفساراتهم التي تهدف إلى تعزز عمل المديرية وتساهم في تحسين خدمتها للمواطنين.