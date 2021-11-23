وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة تطلق مشروع الترميز البريدي الوطني وكالة الرأي الفلسطينية "اللواء أبو وطفة" يتفقد "الدفاع المدني" ويشيد بإنجازاته وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة و6 إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة و6 إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية "الخدمات الطبية" تنظم ورشة حول منهج الصليب الأحمر بالصحة النفسية وكالة الرأي الفلسطينية أسيران يوصلان الإضراب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تعزز خدمات الصحة النفسية للمرضى في مجمع الشفاء الطبي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطور خدمة العلاج النفسي بجلسات الاختلاج الكهربائي للمرضى وكالة الرأي الفلسطينية العمل تشارك بورشة حول تدابير الموافق الصحية للوقاية من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل رفح تنفذ 12 زيارة تفتيشية على منشآت مختلفة
أخبار » الأخبار الحكومية

"اللواء أبو وطفة" يتفقد "الدفاع المدني" ويشيد بإنجازاته

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:12

11
11

غزة-الرأي

تفقد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة أمس الإثنين مديرية الدفاع المدني مشيدًا بإنجازاتها، ودورها في الحفاظ على أرواح، وممتلكات المواطنين.

وأكد اللواء أبو وطفة خلال الزيارة التفقدية، أن مديرية الدفاع المدني حققت هذا العام 2021م نهضة واضحة في أدائها وعملها، بفعل وضوح رؤيتها، وتعاون قيادتها مع جميع المكونات بما لديها من القبول والفهم والمرونة.

وقال إن الدفاع المدني حقق إنجازات مهمة بمبادراته، وإصراره على التطوير، والبناء فكانت هناك المشاريع الخارجية والداخلية وتحديد أولوياته، من تأهيل لمركبات الدفاع المدني وبناء وتأهيل المراكز وتعزيز قدرات العاملين وتدريبهم، وتخصصية العمل وكذلك في مجال الأمن والسلامة.

ودعا اللواء أبو وطفة قيادة الدفاع المدني إلى المزيد من استثمار وتوظيف الطاقات، واستمرار تطوير الجانب التدريبي، واستثمار الكادر البشري، بما يحقق الارتقاء بمستوى العمل والخدمة.

من جانبه، رحب مدير عام الدفاع المدني اللواء شاهين باللواء أبو وطفة، وأكد أن مديرية الدفاع المدني، حققت إنجازات كبيرة على صعيد توفير الإمكانيات الضرورية من مركبات ومعدات وكادر بشري.

وفي نهاية اللقاء، استمع مدير عام قوى الأمن الداخلي إلى مداخلات مدراء الدفاع المدني واستفساراتهم التي تهدف إلى تعزز عمل المديرية وتساهم في تحسين خدمتها للمواطنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟