بلدية عبسان الكبيرة تطلق مشروع الترميز البريدي الوطني

غزة-الرأي

أطلقت بلدية عبسان الكبيرة مشروع الترميز البريدي الوطني الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC المنفذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP من خلال برنامج خلق فرص عمل JCP .

ويهدف المشروع الى منح المباني والمنشآت في البلدة رموز فريدة تدل على الموقع الجغرافي بهدف إنشاء نظام عنونه فلسطينية معتمدة يسهل عمل البريد محلياً ودولياً.

وأكد م. أسامة طبش رئيس قسم المشاريع بأن البلدية قد حصلت على ٤ مناطق بريدية لبدء ترميز المباني والمنشأت فيها وهي (960 , 961 ,962 , 963).

وأشار إن المشروع يسعى إلى ترميز كل مبنى ومنشأة برمز بريدي سيخدم في أكثر من قطاع، كما أن الرمز مكون من ثمانِ خانات تبدأ بحرف P والذي يدل على دولة فلسطين بالإضافة الى ٧ أرقام تشير الى النطاق والقطاع والمنطقة البريدية ورقم المبنى.

جدير بالذكر ،أن المشروع يأتي ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للشباب في قطاع غزة، كما أنه يساهم في خلق فرص استثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات وبناء بنية تحتية مكانية لتنظيم عملية تكامل وتبادل وتشارك البيانات بين مختلف القطاعات.

