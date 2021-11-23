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الإقتصاد:إتلاف كميات جبنة منتهية الصلاحية بمعبر كرم أبو سالم

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:15

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غزة-الرأي

اتلفت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني بمعبر كرم أبو سالم كميات من الجبنة منتهية الصلاحية.
وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة أن طواقم التفتيش بمعبر كرم أبو سالم التجاري قامت خلال مراقبة ومتابعة البضائع والسلع الغذائية الواردة عبر معبر كرم أبو سالم، بإتلاف كميات من الجبنة غير الصالحة للإستخدام الأدمي واتلاف كميات أخرى من سلع الكابتشينو بسبب انتهاء تاريخ الصلاحية.
وأوضحت الوزارة ان طواقمها تعمل على مراقبة كافة السلع الواردة عبر المعابر التجارية والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، من أجل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين.
 

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