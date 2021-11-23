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"المباحث العامة" تنجز قضية نصب بقيمة 55 ألف شيكل بخانيونس

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:17

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غزة-الرأي

أنجزت دائرة المباحث العامة بشرطة محافظة خان يونس -قسم مباحث معن وجورت اللوت- شكوى مواطنيّن مفادها قيام المشتبه به " ر.ش" بالنصب عليهما بمبلغ  55 ألف شيكل.

وأوضحت المباحث العامة أنها فور تلقي البلاغ باشرت بالبحث والتحري حول المشتبه به، الذي  كان ينوي السفر لخارج البلاد.

وأضافت المباحث العامة أنها قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة في المعابر لضبط المشتبه به قبل السفر، وعليه تم إحضار المشتبه به، واستجوابه حسب الأصول القانونية.

وأشارت المباحث العامة إلى أنه تم إحالة المشتبه به، وملف القضية لمفتش تحقيق شرطة معن وجورت اللوت لاستكمال الإجراءات القانونية.

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