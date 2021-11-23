اليازوري ومزارعي التوت الارضي يناقشون كيفية انجاح موسمه

غزة-الرأي

ناقش وكيل وزارة الزراعة د.أيمن اليازوري والمعنين بالتوت الارضى كيفية إنجاح موسم إنتاجه وتسويقه للعام 2021، وكيفية المحافظة على عطاء وديمومة المنتج الوطني في قطاع غزة، حيث أن المساحة المزروعة 3000 دونم بمعدل انتاج 8000-9000 طن.

جاء ذلك امس الاثنين خلال لقاءه بمزارعي وتجار وأصحاب جمعيات التوت الأرضي، في مكتبه بمقر الوزارة بغزة.

واستمع اليازوري لمجمل المشكلات والمعوقات التي تواجه مزارعي التوت الأرضي شمال قطاع غزة، واعداً بأن وزارته سوف تستمر بالوقوف إلى جانب المزارعين حتى انتهاء موسمهم.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة لن تدخر جهداً في تقديم خدماتها سواء في الفحص والتحليل والإرشاد وتسهيل عملية تسويق المنتج، داعياً إلى تكاثف الجميع لتحسين الجودة و العودة إلى التصدير للأسواق الأوروبية.

من جانبهم، عبر المعنيين في زراعة التوت الأرضي عن جهوزيتهم للتعاون مع الوزارة لإنجاح الموسم، حيث قدموا العديد من المقترحات التي وعدت الوزارة بدراستها وتطبيق ما فيه مصلحتهم.