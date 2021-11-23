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وزارة السياحة تستقبل وفد من جميعه وكلاء السياحة والسفر

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:36

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غزة-الرأي

التقى أمس مدير عام السياحة بوزارة السياحة والأثار د. زكريا الهور مع أعضاء جمعية وكلاء السياحة والسفر بغزة لتنسيق الجهود، وتذليل العقبات التي تواجه مكاتب السياحة والسفر خلال عملها.
بدوره، رحب الهور بأعضاء وفد الجمعية الذى ضم رئيس مجلس اداره الجميع الحاج " وسيم مشتهى" وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدا على ان الوزارة عملت ولا تزال بكل امكانياتها من اجل تسهيل عمل مكاتب السياحة والسفر المرخصة وتذليل كافة العقبات التي تعيق العمل امامها، بما فيها مواجهة المكاتب العشوائية والغير مرخصة التي تعمل بشكل غير قانونى، لما في ذلك من مصلحة عامه للحفاظ على سلامه وامن المواطن من التلاعب او الخداع.
وأضاف الهور ان وزارة السياحة تتابع عمل مكاتب السياحة والسفر بشكل مستمر، وتقوم بجولات ميدانية لزيارتها والتأكد من سلامه إجراءاتها القانونية وتسجيلها لدى الوزرة بشكل رسمي، وتستمع الى الملاحظات التي يبديها أصحاب المكاتب وتعمل مع الحكومة في غزة من اجل دعمها وتسهيل عملها، منوهاً الى قرار الحكومة بإعفاء المكاتب من رسوم الترخيص خلال العام الجاري.
من جانبه، ثمن رئيس مجلس اداره جميعه السياحة والسفر " وسيم مشتهى" مجهودات الوزارة في تقديم كل التسهيلات اللازمة للجمعية وحل كافة الإشكاليات التي تطرأ خلال العمل ، وشدد على ضرورة استمرار التواصل من اجل تقديم خدمة سياحية امنة ومريحه للمواطن في غزة والعمل مع الوزارة يداً واحدة للارتقاء بهذا القطاع الذي شهد الكثير من الإهمال خلال السنوات الماضية نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
 وطالب مشتهى باستمرار العمل من اجل منع المكاتب غير المرخصة من العمل، معتبراً ان الجمعية شريكة في إدارة هذا القطاع مع الوزارة وتتحمل معها المسئولية في حماية المواطن من المكاتب التي تعمل دون ترخيص.
 

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