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بلدية النصيرات تعالج مشكلة الصرف الصحي بمنطقة أبو سليم الغربية

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:39

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غزة-الرأي

واصل طاقم الصرف الصحي في بلدية النصيرات جهودة في الضقاء على مشكلة الصرف الصحي بمنطقة أبو سليم الغربية حيث تم  الانتهاء من تعزيل وتسليك مناهل الصرف الصحي بمنطقة المصنع وأبو سليم الغربية، والمخيم الجديد.
وأوضح رئيس قسم المياه والصرف الصحي م. نعيم قوش، أن السبب الرئيس في انسداد الخط وحدوث مشكلة طفح مياه الصرف الصحي في منطقة ابو سليم الغربية، هو وجود سلم حديدي متهالك كان قد ألقاه أحد المواطنين داخل المنهل، والذي يصل عمقه إلى 9 أمتار.
وذكر أنه وبجهود بُذلت بالتعاون مع بلدية رفح التي قامت بتوفير سيارة "الجيتر"، تم حل مشكلة طفح خطوط ومناهل الصرف الصحي في عدة مناطق متفرقة بالنصيرات.
ودعت بلدية النصيرات المواطنين إلى عدم إلقاء المخلفات الصلبة داخل مناهل الصرف الصحي، لأنها تساهم في انسداد الخطوط وطفح المياه العادمة في الشوارع والمنازل، وحدوث مكاره بيئية وصحية.

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