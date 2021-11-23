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سلطة المياه تجمع عينات مياه عادمة من المنطقة الصناعية لفحصها

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:42

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غزة-الرأي

قامت الطواقم الفنية المختصة في سلطة المياه وجودة البيئة ممثلة بدائرة المختبر والمقاييس بجمع عينات مياه عادمة من مصانع المنطقة الصناعية – كارني وذلك لصالح هيئة المدن الصناعية.
ويأتي هذا الدور ضمن خطة سلطة المياه وجودة البيئة في تفعيل الخدمات الخاصة بالمختبر البيئي، حيث أصبح بالامكان اجراء فحوصات وقياسات لأي جهة خارجية ترغب بالاستفادة من خدمات المختبر البيئي والمزود بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية للكشف عن تلوث عناصر البيئة (المياه والهواء والتربة).
و افاد أ. عطية البرش مدير دائرة المختبر والمقاييس بأن المختبر يقوم بدور كبير في تمكين دور سلطة المياه وجودة البيئة من عملها الريادي المتمثل في المراقبة والحفاظ على البيئة والمياه.
 

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