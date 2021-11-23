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الاقتصاد " تسجيل 17 محضر ضبط لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:36

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غزة-الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني  جولات على البسطات أمام المدراس في البريج وسط القطاع وكذلك للمقاصف في داخل عدد من المدارس بالمحافظة الوسطى، الى جانب عدد من الزيارات التفتيشية لمحطات الغاز في محافظة غزة وذلك لفحص الموازين والقبانات.
وبينت الوزارة خلال تقريرانجازاتها ضبط معمل حلويات غير ملتزم بالشروط الصحية و النظافة في محافظة خانيونس.
كما شارك  قسم حماية المستهلك في محافظة خانيونس في ورشة عمل حول تنظيم وحماية الاسواق في قطاع غزة.
اما على صعيد مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة فقد تم تنظم 12 جولة تفتيشية في محافظة غزة والوسطى على محال بيع الذهب والمجوهرات .
الى جانب تنظيمها 121 جولة وزيارة على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية ، تم بموجبها تسجيل 20 محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس،و تسجيل 17 محضر ضبط لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

 
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