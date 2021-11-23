أوقاف خان يونس تتابع مدي الالتزام بقرار توحيد مواقيت الاذان والإقامة

غزة-الرأي

نفذت مديرية أوقاف محافظة خان يونس جولة تفقدية في ساعات الفجر, لمتابعة مدي التزام المساجد بموعد رفع الأذان و الإقامة, وفقاً للمواعيد التي أقرتها وزارة الأوقاف مؤخراً.

وأكد مدير المديرية د. محمد الغلبان, أن الأوقاف تسعى دوماً لتقديم صورة حضارية للمساجد, من خلال العمل علي الالتزام بمواعيد الصلاة, ومنع حدوث ارباك بين صفوف المصلين, بالإضافة لعدم استخدام السماعات الخارجية أثناء أداء الصلاة.

منوهاً بأن مديريته لن تتهاون في محاسبة من يخالف التعليمات الصادرة عن الوزارة, مشيداً في الوقت ذاته بدور القائمين علي هذه الجولات.

