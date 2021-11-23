وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة:تعد برنامج لمكافحة الآفات بالمحاصيل التصديرية"التوت الأرضي" وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تتابع مدي الالتزام بقرار توحيد مواقيت الاذان والإقامة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تعلن اتخاذها جملة إجراءات للرد على القرار البريطاني ضدها وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد " تسجيل 17 محضر ضبط لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية خطوات احتجاجية لاتحاد موظفي "أونروا" بغزة غدًا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة والصليب الأحمر ينظمان حملة تطعيم ضد كوفيد_19 وكالة الرأي الفلسطينية تراجع الوضع الصحي للأسير يزن مصري وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تجمع عينات مياه عادمة من المنطقة الصناعية لفحصها وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تعالج مشكلة الصرف الصحي بمنطقة أبو سليم الغربية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تستقبل وفد من جميعه وكلاء السياحة والسفر
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة:تعد برنامج لمكافحة الآفات بالمحاصيل التصديرية"التوت الأرضي"

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:47

11
11

غزة-الرأي

تواصل  الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي  جهودها في تعزيز ثقافة تقليل استهلاك المبيدات الزراعية، ذات الطابع الكيميائي وذلك في إطار تعزيز منهجية العمل ضمن برنامج المكافحة المتكافلة للآفات الزراعية للحفاظ على صحة الانسان، وتقليل اثارها الضارة على البيئة والحفاظ على مواردها من التلوث.


وأكدت الزراعة أن ذلك الجهد هو استمرار لما تقوم به دائرة مكافحة الآفات في خدمت المزارعين، بتوفير منتج محلي امن يخلو من متبقيات المبيدات واستمرار للعمل خلال برامج المكافحة الآفات المتكاملة IPM حيث تم استيراد مجموعة من الأعداء الحيوية من الجانب الاخر و هي ، عنكبوت بيرسيميليس Phytoseiulus persimilis
،أفيديوس كولومني Aphidius colemani ،عنكبوت سفيرسكي Amblyseius swirskii ، بق الاوريوس Orius Laevigatus


وبينت الوزارة ان ذلك ياتي ضمن التعاون المشترك بينها والجمعية التعاونية بيت لاهيا  حيث تم وصول اول دفعه من هذه الأعداء وهو عنكبوت بيرسيميليس (Phytoseiulus persimilis) المعد لبرنامج مكافحة الآفات في المحاصيل التصديرية خاصه محصول التوت الأرضي لمكافحة افة العنكبوت الأحمر.


بدوره، أكد م. ادهم البسيوني مدير عام وقاية النبات والحجر الزراعي، على انه هذه الخطوات التي تخطوها الإدارة على نحو ثابت تأتي ضمن سياسة وزارة الزراعة المعلنة لعام 2021 في تحسين مدخلات الإنتاج الزراعي والحد من استخدام المبيدات .
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟