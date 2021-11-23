الزراعة:تعد برنامج لمكافحة الآفات بالمحاصيل التصديرية"التوت الأرضي"

غزة-الرأي

تواصل الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي جهودها في تعزيز ثقافة تقليل استهلاك المبيدات الزراعية، ذات الطابع الكيميائي وذلك في إطار تعزيز منهجية العمل ضمن برنامج المكافحة المتكافلة للآفات الزراعية للحفاظ على صحة الانسان، وتقليل اثارها الضارة على البيئة والحفاظ على مواردها من التلوث.



وأكدت الزراعة أن ذلك الجهد هو استمرار لما تقوم به دائرة مكافحة الآفات في خدمت المزارعين، بتوفير منتج محلي امن يخلو من متبقيات المبيدات واستمرار للعمل خلال برامج المكافحة الآفات المتكاملة IPM حيث تم استيراد مجموعة من الأعداء الحيوية من الجانب الاخر و هي ، عنكبوت بيرسيميليس Phytoseiulus persimilis

،أفيديوس كولومني Aphidius colemani ،عنكبوت سفيرسكي Amblyseius swirskii ، بق الاوريوس Orius Laevigatus



وبينت الوزارة ان ذلك ياتي ضمن التعاون المشترك بينها والجمعية التعاونية بيت لاهيا حيث تم وصول اول دفعه من هذه الأعداء وهو عنكبوت بيرسيميليس (Phytoseiulus persimilis) المعد لبرنامج مكافحة الآفات في المحاصيل التصديرية خاصه محصول التوت الأرضي لمكافحة افة العنكبوت الأحمر.



بدوره، أكد م. ادهم البسيوني مدير عام وقاية النبات والحجر الزراعي، على انه هذه الخطوات التي تخطوها الإدارة على نحو ثابت تأتي ضمن سياسة وزارة الزراعة المعلنة لعام 2021 في تحسين مدخلات الإنتاج الزراعي والحد من استخدام المبيدات .

