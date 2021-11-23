"التخطيط والتطوير بالشرطة" تفتتح برنامجاً تدريبياً في قوانين حماية المرأة

غزة-الرأي

افتتحت وحدة التخطيط والتطوير بالشرطة بالاشتراك مع مركز الأبحاث، والاستشارات القانونية لحماية المرأة, بفندق المتحف غرب مدينة غزة, برنامجاً تدريبياً حول "قوانين حماية المرأة والطفل " بمشاركة 80 عنصراً من المحققين المختصين في إدارات الشرطة النسائية، والمباحث العامة وشرطة المحافظات.

وأوضح المقدم أحمد مقبل رئيس قسم التدريب التخصصي بوحدة التخطيط والتطوير خلال كلمةٍ افتتاحية أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بكادر المحققين والمحققات في الإدارات المتخصصة في التعامل مع قضايا النساء المُعنّفات، والأطفال, والتعرف على القوانين المتعلقة بحماية المرأة والطفل.

وأشار إلى أن البرنامج يضم نخبةً من الأكاديميين والمُحاضرين خلال اللقاءات التي تُعقد بواقع "25" ساعة تدريبية سيتخللها جملةَ من المحاور أبرزها "التعرف على محددات حماية النساء وفق قانون العقوبات الفلسطيني, وآليات تعامل المحققين مع قضايا النساء والفتيات المُعّنفات.

جدير بالذكر، أن وحدة التخطيط والتطوير بالشرطة تنظم العديد من الدورات التدريبية والتخصصية وورش العمل في مختلف المجالات المطلوبة في العمل لتعزيز وتطوير قدرات العاملين ورفع كفاءاتهم.