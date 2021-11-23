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التنمية الاجتماعية والإدارة العامة للشرطة تبحثان التعاون المشترك

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:38

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غزة-الرأي

استقبل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد وفدا من الإدارة العامة للشرطة الفلسطينية بقيادة اللواء محمد صلاح مدير عام الشرطة الفلسطينية , ولفيف من قادة وأركان الشرطة , وذلك لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك في عدد كبير من القضايا التي تلامس حاجة المواطن في قطاع غزة.

بدوره ،اشاد حمد بالجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز الشرطة في خدمة أبناء قطاع غزة .

من جانبه، ثمن الوفد الزائر جهود وزارة التنمية الاجتماعية الملحوظة والجبارة في تقديم أفضل الخدمات والمستلزمات الإغاثية للأسر المحتاجة وكافة الشرائح المهمشة والفقيرة .وناقش الطرفان عدد من القضايا المتعلق بنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل واخرى تتعلق بالمصلحة العامة

وتوافق الطرفات على ضرورة التعاون والمتابعة المستمرة لكافة الملفات المشتركة.
 

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