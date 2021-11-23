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التنمية الاجتماعية تشارك بورشة لدعم المرأة والطفل وحمايتهم من العنف

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:41

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غزة-الرأي

شاركت وزار ة التنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة و أ.ربا البيطار المدير المكلف لدائرة الاسرة والطفولة، وأ. سهاد قنيطة مديرة مؤسسة بيت الأمان بورشة العمل التي نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بعنوان حماية المرأة والطفل من العنف
من جانبها ،تحدثت البيطار عن دور وزارة التنمية الاجتماعية في حماية الطفل المعنف وعن الاجراءات التي تتخذها الوزارة لتحقيق الحماية للأطفال، كما دعت المؤسسات الحضور للتبليغ عن حالات الأطفال المعنفين والذين بحاجة للحماية من خلال تحويلهم لمرشدي حماية الطفولة في مديريات التنمية الاجتماعية
وفي سياق متصل، تحدثت أ. سهاد قنيطة عن دور الوزارة في حماية المرأة المعنفة، من خلال الخدمات التي تقدمها مؤسسة بيت الأمان لرعاية النساء المعنفات.
 

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