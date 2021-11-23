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التنمية الاجتماعية وبلدية دير البلح تكرم صناع الجمال بالمحافظة

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:42

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غزة-الرأي

احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع بلدية دير البلح وسط قطاع غزة بتكريم صناع الجمال في المحافظة تقديراً لجهودهم وأهميتهم في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
بدورها، أعربت مدير عام الأسرة والمرأة في وزارة التنمية الاجتماعية أ. منى العجلة ان هذا التكريم جاء تقديرا لجهود هذه الشريحة واهميتها البالغة في المحافظة على نظافة ورقي المجتمع .
من جانبه، أكد مساعد رئيس بلدية دير البلح م.عبد الله نصر الله خلال الاحتفال الذي نفذ لتكريم صناع الجمال في بلديات المنطقة الوسطى ان البلديات يقع على عاتقها العديد من القضايا الهامة والتي تعتبر من الاحتياجات الأساسية للمواطنين كالمياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والعامة، لافتاً إلى اهمية صناع الجمال وطبيعة عملهم مشيداً بسعيهم المستمر للحفاظ على المجتمع والصحة العامة.
وفي ذات السياق، وصف صناع الجمال بالجندي المجهول لقيامهم بالعديد من المهام الضرورية والمطلوبة بالمجتمع والتي لولاها لانتشرت الأوبئة والأمراض, مضيفا أنهم يقدرون عملهم ومجهودهم وسعيهم المستمر للحفاظ على المجتمع وصحته ووجودهم على رأس عملهم على مدار الوقت.
وفي نهاية الحفل وزعت الهدايا التكر يمية على مجموعة صناع الجمال في المحافظة
 

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