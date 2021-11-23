مدرسة كفر قاسم الثانوية للبنات تنظم احتفالية تراثنا هويتنا

غزة-الرأي

نظمت مدرسة كفر قاسم الثانوية للبنات احتفالية تراثنا هويتنا والتي تأتي ضمن برنامج فعاليات غرس القيم وتعزيز الانتماء للوطن وبحضور مدير التربية والتعليم الدكتور عبد القادر أبوعلي، ومدير الدائرة الفنية د.جمال الفليت، ومدير الدائرة الإدارية أ.مها حلس، ود.نور اعقيلان رئيس لجنة زكاة الشاطئ، ومديرة المدرسة د.سحر حرب، وعدد من رؤساء الأقسام، إضافة إلى وجهاء المنطقة وأولياء أمور الطالبات. مديرية التربية والتعليم غرب غزة

وفي كلمته شكر مدير التعليم مدرسة كفر قاسم بجميع طاقمها، وبين د.أبوعلي أن الوزارة والمديرية يعملون الليل والنهار من أجل الارتقاء بالطالب سلوكيا وعلميا من خلال البرامج التي تقدمها وزارة التربية والتعليم.

وقال د.أبوعلي: "أن هذه الفعاليات تُحيي فينا التراث الفلسطيني الذي هو عنوان لنا من خلال اللباس الفلسطيني وأن العودة لأراضينا باتت قريبة والتحرير قادم بإذن الله".

كما وقدم التهنئة للطالبات الحافظات لكتاب الله الذين هم ثمرة هذا الحفل، واختتم كلمته بأن مديرية التربية والتعليم ستكون مع المعلم والطالب وستعمل على تسخير جميع جهودها من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية.

بدورها رحبت مديرة المدرسة بالحضور جميعا شاكرة جميع الجهود التي بذلت لإنجاح هذه الاحتفالية، وأشارت الى أن مدرسة كفر قاسم كان دائما في طليعة المدارس في تعزيز القيم والسلوك للطالبات وزرع حب الوطن من خلال هذه الفعاليات.

ونوهت د.حرب أن المدرسة خلال هذا الحفل ستكرم الطالبات حافظات كتاب الله تقديرًا واعتزازاً بهم.

ومن جانبهم تحدث عن مجلس أولياء الأمور في المدرسة الدكتور عبد الجبار قاعود عن أهمية التراث الفلسطيني وضرورة مواصلة هذه الفعاليات التي تعزز روح الوطنية والانتماء للطالبات، وأوضح أن أولياء الأمور يعمل مع المدرسة جنبا بجنب من أجل الطالبات، وتمنى التوفيق والنجاح لجميع طالبات المدرسة.

الى هذا وقد تخلل الحفل عدة فقرات فنية واسكتش مسرحي عن حق العودة، وكورال فني هادف يحث على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وأهمية التضحية من أجل الوطن.

