بدء النظر في الادعاءات المقدمة لمأمور التسوية في بلدة المصدر

غزة-الرأي

بدأ مأمور التسوية المستشار/ د. عماد الباز ومساعديه .أ عرابي أبو شعبان م. عمر زايدة وأ. نائل كروان وأ. فايزة المبحوح ولجنة التسوية أمس النظر في الادعاءات على الأراضي المراد تسجيلها في بلدة المصدر وسط قطاع غزة حيث تم النظر في أكثر من (50) ادعاء على هذه الاراضي واقرار (45)منها بحضور لجنة المعرفين من المنطقة .

هذا فيما تواصل طواقم عمل مشروع التسوية عمليات الرفع المساحي للأراضي المنوي تسويتها والبالغة 5500 دونم حيث تم رفع ما يقارب من 4800 دونم من أراضي البلدة وتجهيز ملفاتها والبدء في دراستها والتحقق من جهوزية الادعاءات وقانونية الأوراق المقدمة قبل عملية التسجيل في سجلات الادارة العامة للأراضي والعقارت "الطابو "



وفيما يخص المنطقة الشرقية من البلدة المتاخمة للسياج الفاصل بين القطاع والأرض المحتلة والبلاغ مساحتها حوالي 1000 دونم فقد أكدت لجنة التسوية بأنه سيتم المباشرة خلال الايام القليلة القادمة باستقبال الادعاءات فيها لتسجيلها وترسيم حدودها لما فيها من مصلحة وطنية عليا تمنع الاستيلاء عليها ومنع ملاكها من الوصول اليها .



ويهدف مشروع التسوية الشاملة الذي بدأ منذ 1/10/2021 باستهداف أراضي بلدة المصدر كمرحلة أولى الى تسجيل وتثيبت ملكية أكثر من70 ألف دونم من الأراضي غير المسجلة والمعروفة بأراضي المالية والحبال والسبع مما يساهم في حفظ الحقوق ومعرفة المالكين ويسهل عملية البيع والشراء في هذه الأراضي ويدفع عجلة الاقتصاد في القطاع لا سيما في المنطقة الواقعة شرق شارع صلاح الدين كما ستؤدي عملية التسجيل الى تحقيق السلم الاجتماعي وتقليل النزاعات والخلافات والقضايا المنظورة أمام المحاكم بخصوص ملكية هذه الأراضي

ودعا مأمور التسوية المواطنين إلى ضرورة تقديم أوراق الادعاءات اللازمة والتعاون مع لجنة التسوية لإنجاز عملية التسوية الشاملة لهذه الأراضي وتسجيلها

