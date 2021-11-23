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بمشاركة (37) واعظ

أوقاف وبلدية غزة يبحثان سبل التعاون المشترك

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:49

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غزة-الرأي

بحث مدير أوقاف غزة د. محمد سالم سبل التعاون المشترك مع رئيس بلدية غزة د. يحيي السراج, وذلك خلال زيارة نفذها بمشاركة أكثر من "37" واعظ, للاطلاع علي جهود البلدية المبذولة في مجال خدمة المواطنين.
وتخلل الزيارة جولة تفقدية لمرافق البلدية ومراكز توزيع الخدمة فيها, والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور الكريم.
وأكد سالم على أهمية التعاون مع البلدية في العديد من المجالات ذات الشأن المشترك, من أجل تقديم نموذج يُحتذي به علي مستوى الشراكة التي تخدم المواطنين, والارتقاء والنهوض بالعمل الخدماتي.
من جهته أشاد السراج بجهود وزارة الأوقاف واهتمامها, والسير نحو تحقيق رؤية واستراتيجية هادفة في خدمة المواطنين وتوعيتهم تجاه دينهم ودنياهم.
 

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