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التربية والتعليم بخان يونس تعقد مسابقة الحديث النبوي الشريف

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:50

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غزة-الرأي

عقد قسم الأنشطة الطلابية بمديرية التربية والتعليم في خان يونس، مسابقة الحديث النبوي الشريف بعنوان: "رسولنا قدوتنا"، وتفقد الفعالية المنعقدة في مركز التدريب التربوي: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم في خان يونس، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، ود. محمد العبادسة رئيس قسم الأنشطة الطلابية، وأ. جهاد عسقول مشرف النشاط الثقافي.
وأشاد الفرا بجهود قسم الأنشطة الطلابية في متابعة الفعاليات والأنشطة المتنوعة والهادفة إلى صقل شخصية الطالب، وتعزيز القيم والسلوك وتعميق البعد الديني في نفوس الطلبة، وثمن جهود لجنة تحكيم المسابقة المكونة من نخبة من معلمي مبحث التربية الإسلامية.
هذا وشارك في المسابقة 34 طالباً من طلاب مدارس المديرية الذكور، وتهدف المسابقة إلى الاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال حفظ الأحاديث النبوية الشريفة وفهم مقاصدها.
 

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