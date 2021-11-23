صلاح وميسي ورونالدو ضمن المرشحين لجائزة الفيفا لأفضل لاعب

وكالات-الرأي:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن محمد صلاح هداف ليفربول وليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد ضمن 11 لاعبا في القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام الجاري.

وتضم القائمة أيضا إلى جانب هذا الثلاثي، روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ وكيفن دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي وثنائي تشيلسي نجولو كانتي وجورجينيو.

كما تضم القائمة المختصرة كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد وإرلينج هالاند هداف بروسيا دورتموند وثنائي سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار.

ويتنافس بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وتوماس توخيل مدرب تشيلسي وأنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير على جائزة أفضل مدرب إلى جانب أيضا هانز فليك مدرب ألمانيا وروبرتو مانشيني الذي قاد إيطاليا لحصد لقب بطولة أوروبا 2020 الصيف الماضي.

وظهر أليسون بيكر حارس ليفربول وإدوار مندي حارس تشيلسي وكاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس.

ويعلن الفيفا أسماء الفائزين في 17 يناير كانون الثاني، وسيشهد الحفل أيضا اختيار أفضل لاعبة في العالم وأفضل مدربة إلى جانب مجموعة من الجوائز الأخرى.