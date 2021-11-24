تعرف على إصدار "أندرويد" الأكثر انتشاراً عبر الهواتف الذكية؟

مر وقت منذ أن شاركت جوجل بالفعل أرقام انتشار نظام أندرويد على الهاتف الذكي في جميع أنحاء العالم، ومقارنةً بنظام iOS ، كانت أرقام أندرويد متخلفة دائمًا لأن التحديثات كانت بطيئة نوعًا ما، ومع ذلك ، يبدو أن الأمور قد تغيرت الآن.



وفقًا لتقرير حديث، فإن أندرويد 10، هو إصدار نظام التشغيل الأكثر شيوعًا على الهواتف الذكية، حيث يقول التقرير أن 26.5٪ من هواتف أندرويد تعمل بنظام أندرويد 10، والجدير بالذكر أن أندرويد 10 تم إطلاقه في عام 2019 ولا يزال يتمتع بشعبية في ربع الهواتف الذكية.



وقد جاء أندرويد 11 فى المرتبة الثانية مع حوالى 24.2٪ من الأجهزة التي تعمل بالإصدار، ولم يتم إدراج أندرويد 12 ، وهو أحدث إصدار من جوجل ، في القائمة حتى الآن نظرًا لعدم جعله العديد من صانعي الهواتف الذكية رسميًا على أجهزتهم.



ولا تزال إصدارات أندرويد الأقدم تحظى بشعبية كبيرة على الأجهزة، حيث يعمل أندرويد 9 Pie على 18.2٪ من الأجهزة بينما يعمل أندرويد 8 Oreo على 13.7٪ من الأجهزة، وبالنظر إلى الأرقام ، يبدو أن الكثير من الإصدارات القديمة من أندرويد لا تزال موجودة على العديد من الهواتف.



وعلى سبيل المثال ، إصدار 2018 من أندرويد - Pie - موجود على 18.2٪ من الهواتف بينما يعمل أندرويد 8 Oreo على 13.7٪ من الهواتف الذكية، ويأتي أندرويد 12 مع العديد من ميزات التصميم والخصوصية الجديدة. تم تصميم أحدث إصدار من نظام التشغيل لتقديم مظهر شخصي جديد مع "Material You".

