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تويوتا تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية وعملية

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:44

تويوتا تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية وعملية
تويوتا تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية وعملية

كشفت تويوتا مؤخرا عن سيارة Belta الجديدة التي تنوي أن تطرحها لتكون من بين أكثر السيارات المنافسة في أسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية.

وتعتبر السيارة الجديدة نسخة معدلة عن سيارات Suzuki Ciaz، إذ جاءت بهيكل سيدان متوسط الحجم أنيق التصميم، طوله 4 أمتار و49 سنتيمترا، عرضه 173 سم، وارتفاعه 147 سم.

كما جهزت هذه السيارة بصفين من المقاعد المخصصة لخمسة ركاب، وصندوق أمتعة خلفي بسعة 478 ليترا، وحصلت واجهة القيادة فيها على نظام مولتيميديا متطور يدار عبر شاشة لمسية، كما زودت بعض نسخها بأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود.

 

وزودتها تويوتا بنظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام ABS للفرامل، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.


وستطرح هذه المركبة في أسواق الشرق الأوسط بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر وعزم 105 أحصنة، وعلب سرعة أوتوماتيكية بأربع سرعات، كما ستطلق منها نسخ بعلب سرعة يدوية بخمس سرعات.

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