بطولة مصر: الأهلي يحافظ على الصدارة بفوز قاتل على المحلة

حافظ الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزاً ثميناً في الوقت القاتل من مضيفه غزل المحلة 3-2، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من البطولة المحلية الاثنين.

وتقدم الأهلي عن طريق محمد مجدي “أفشة” (10)، وأضاف الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني (49)، قبل أن يعادل المحلة النتيجة بهدفين عن طريق عبده يحيى (57) وأكرم توفيق مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه (90+4)، ليخطف الأهلي الفوز عن طريق علي معلول (90+8).



وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد المحلة عند 8 نقاط في المركز الرابع.

من جهته، سقط الزمالك في فخ التعادل أمام ضيفه البنك الأهلي 1-1.

وتقدم البنك الأهلي عن طريق محمد هلال (16)، فيما أدرك الزمالك التعادل عن طريق أحمد سيد “زيزو” (71 من ركلة جزاء)، ليتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 5 أهداف.



ورفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، فيما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، فاز بيراميدز على ضيفه إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة.

وسجل ثلاثية بيراميدز علي جبر (36)، عبد الله السعيد (47)، وإبراهيم عادل (73).

وبهذا الفوز، رفع بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، فيما تلقى إيسترن كومباني الخسارة الخامسة توالياً، ليتذيل جدول الترتيب في المركز الثامن عشر بلا نقاط.



وحقق المصري انتصاره الأول هذا الموسم بعد أربعة تعادلات، بفوزه على مضيفه الجونة بثلاثية نظيفة، سجلها حسن علي (55 من ركلة جزاء)، عمرو مرعي (72)، والبديل أحمد حمودي (88).

وارتقى المصري إلى المركز الثامن مع سبع نقاط، فيما بقي الجونة في المركز الخامس عشر مع أربع نقاط.

من جهة أخرى، تأجلت مباراة سموحة مع طلائع الجيش لسوء الأحوال الجوية بمحافظة الاسكندرية.