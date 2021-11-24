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مع مؤسسة الثريا- الاعلام الأجنبي

وزارة الأسرى تناقش سبل تفعيل قضية الأسرى دولياً

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:23

وزارة الأسرى تناقش سبل تفعيل قضية الأسرى دولياً
وزارة الأسرى تناقش سبل تفعيل قضية الأسرى دولياً

غزة- الرأي

نظمت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بالتعاون مع مؤسسة الثريا-وحدة الإعلام الأجنبي، لقاءً بعنوان " اللقاء الشبابي حول تفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين في الاعلام الأحنبي على المستوى الدولي".


وأكد أ. بهاء الدين المدهون وكيل الوزارة خلال اللقاء على أهمية دور الشباب الفلسطيني خاصة المتحدثين باللغة الانجليزية، في إيصال صوت الأسرى الفلسطينيين إلى العالم الخارجي والأجنبي، كما وشدد على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في هذا المجال المهم والمؤثر، والعمل على إسماع صوت الأسرى وقضيتهم لكل الاحرار في العالم، واظهار مدى الظلم والاجرام الإسرائيلي الذي يقع عليهم، واكد على اهمية هذه القضية الأساسية محليًا ودوليًا.


وتخلل هذا اللقاء العديد من الفقرات باللغة الانجليزية التي تناولت جوانب مهمة من قضية الأسرى، كما تضمن عروضًا تقديمية عن الاعتقال الإداري والاضراب عن الطعام والانتهاكات المتواصلة والظروف الاعتقالية السيئة وللأسيرات والاطفال داخل السجون.


بالإضافة إلى زيارة معرض تراث الحركة الأسيرة داخل مقر الوزارة ومشاهدة مقتنيات الأسرى الإبداعية وزوايا المعرض التى تجسد واقع حياة الأسرى داخل السجون وتحاكي الأوضاع المعيشية لهم .
 

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