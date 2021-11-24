وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشارك في فعالية شعبية للتضامن مع الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تتفقد مشروع إعادة تأهيل الطرق المتضررة وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تشرف على الترميم الطارئ لمدرسة الكاملية الأثرية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تشق طريق بجانب حرم الوادي شرقاً وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": تحرير 75 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 48 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2116) الاربعاء24 نوفمبر 2021 وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تنفي صرف تبرعات "عائلة واحدة" للأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل نائب مدير أوقاف القدس ناجح بكيرات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تناقش سبل تفعيل قضية الأسرى دولياً
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2116) الاربعاء24 نوفمبر 2021

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:29

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2116) الاربعاء24 نوفمبر 2021

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلي

اخبار دولية

اخبار عربية

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية  الوكالات الإخبارية  

الصحف العربية

القدس العربي

 الشرق الأوسط

  الغد الأردنية

الاخبار اللبنانية

الشرق القطرية

 

الشروق المصرية

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

جريدة القدس

صحيفة الأيام

·     الحياة الجديدة

وكالة  الراي

 

 وكالة صفا

وكالة سما

فلسطين اليوم

 

عرب 48

 

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

24 تشرين ثاني (نوفمبر)

  • 2001م اغتيال الشهيد القائد القسامي محمود أبو هنود في الضفة الغربية، عندما استهدفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي شمال نابلس
  • 1998م افتتاح مطار غزة الدولي بابتسامة عريضة ووسط مئات المحتفلين، الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يفتتح أول مطار فلسطيني بالقرب من مدينة رفح في قطاع غزة وهو مطار غزة الدولي ووصول أو رحلة تجارية للخطوط الفلسطينية للمطار الذي تكلف بناؤه مبلغ 250 مليون دولار والذي يمكنه استقبال طائرات عملاقة مثل الجامبوجيت.
  • 1992م استشهاد عماد عقل قائد كتائب عز الدين القسام في حي الشجاعية بمدينة غزة.الذي ولد في 10/7/1971مفي مخيم جباليا بقطاع غزة، هاجر أهله بعد حرب 1948 من قرية برعير القريبة من المجدل.
  • 1989م استشهاد المجاهد الفلسطيني عبد الله عزام الذي كان يحارب مع المجاهدين في أفعانستان إبان الاحتلال الروسي لها الكاتب والدكتور الفلسطيني ابن جنين القسام الدكتور عبد الله عزام وبعض أفراد أسرته في حادث انفجار لغم بسيارته.
  • 1989 م اغتيال الدكتور عبد الله عزام (ولد عام 1941) وولديه محمد (20 عاما) وإبراهيم ( عاما) في بيشاور بباكستان بتفجير لغم بسيارته.
  • 1986 م مقتل وجرح 0 شخصاً في قتال جرى في المخيمات الفلسطينية بجنوب لبنان.
  • 1983 م إسرائيل تفرج عن 4800 معتقل فلسطيني مقابل الإفراج عن ستة جنود إسرائيليين، في عملية تبادل أسرى مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة التي يقودها أحمد جبريل.
  • 1953 م مجلس الأمن يدين الهجوم الإسرائيلي على قرية فبية ويصدر القرار رقم 101م(19539.
  • 1948 م مجلس الأمن يدعو إلى سحب القوات وإقامة خطوط هدنة دائمة حيث أصدر مجلس الأمن القرار رقم 61م(1948)

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟