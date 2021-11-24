النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2116) الاربعاء24 نوفمبر 2021

10:58بلدية خان يونس تشارك في فعالية شعبية للتضامن مع الأسرى

11:083 وفيات و106 إصابات جديدة بكورونا في غزة

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