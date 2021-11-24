النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2116) الاربعاء24 نوفمبر 2021
أخبار فلسطينية
- وفد دبلوماسي أوروبي يصل غزة الأربعاء.. ومسؤول في حماس: نرحب بالزيارة ونطالب بإلغاء تصنيف الحركة
- حماس تقول إنها اتخذت إجراءات سياسية وقانونية ردا على تصنيف بريطانيا لها منظمة إرهابية
- الرئيسان الفلسطيني والروسي يلتقيان في سوتشي
- الفصائل الفلسطينية تدعم تحرك “حماس” المضاد للقرار البريطاني
- حوار "حماس": اللاجئون جوهر قضية فلسطين واستهداف "أونروا" متعمد لتصفيتهما
- السفير العمادي في غزة لمباحثات مع «حماس» وإسرائيل
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أخبار إسرائيلي
- غانتس: إيران حاولت نقل موادّ متفجّرة بطائرات مسيّرة إلى الضفة الغربية
- إسرائيل تبدأ تلقيح الأطفال بين 5 و11 سنة ضد «كوفيد ـ 19»
- جونسون: لندن تتفهم موقف إسرائيل حول النووي الإيراني
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اخبار دولية
- النووي الإيراني: الخلافات بين واشنطن وتل أبيب تطفو على السطح
- » 26 عضواً من الكونغرس يطالبون بلينكن بالتدخل لمنع البناء في منطقة E1
اخبار عربية
- سوريا تعلن سقوط قتيلين وإصابة 7 آخرين في غارات إسرائيلية على حمص
- مصدر: إسرائيل ستعلن قريبا عن خطة استيطانية جديدة في القدس
- وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي يصل قطاع غزة
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- وفد دبلوماسي أوروبي يصل غزة الأربعاء.. ومسؤول في حماس: نرحب بالزيارة ونطالب بإلغاء تصنيف الحركة
- الإحصاء الفلسطيني: نصف الشعب لا يثق في المحاكم ولا جهاز الشرطة
- استطلاع: 41٪ يرون أن حماس انتصرت في الحرب على غزة و70٪ تؤيد انتخابات عامة و34٪ ستصوت لفتح و10٪ لحماس
- انسحاب فنانين فلسطينيين من مهرجان ينظمه معهد العالم العربي في باريس رفضاً لمشاركة فرقة إسرائيلية- (فيديو)
- الرئيسان الفلسطيني والروسي يلتقيان في سوتشي
- حماس تقول إنها اتخذت إجراءات سياسية وقانونية ردا على تصنيف بريطانيا لها منظمة إرهابية
الشرق الأوسط
- سوريا تعلن سقوط قتيلين وإصابة 7 آخرين في غارات إسرائيلية على حمص
- إسرائيل تستأنف حملة هدم واسعة في حي قريب من القدس
- قمة روسية ـ فلسطينية تبحث آليات «إحياء التسوية السياسية»
- إسرائيل تبدأ تلقيح الأطفال بين 5 و11 سنة ضد «كوفيد ـ 19»
- السفير العمادي في غزة لمباحثات مع «حماس» وإسرائيل
الغد الأردنية
- القدس على “صفيح ساخن”.. فهل ستشعل فتيل انفجار جديد؟
- الفصائل الفلسطينية تدعم تحرك “حماس” المضاد للقرار البريطاني
- مستوطنون يقتحمون الأقصى وسلطات الاحتلال تهدم منزلا…
الاخبار اللبنانية
- غانتس: إيران حاولت نقل موادّ متفجّرة بطائرات مسيّرة إلى الضفة الغربية
- إسرائيل تتهم حزب الله بإغراق فلسطينيّي الـ48 بالسلاح... «استعداداً لساعة الصفر»
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الشرق القطرية
- درّب الفتيات في مدارس اللجوء.. فلسطيني يتحدّى التقاليد ويغزل خيوط الحرير حفاظًا على التراث
- مستشفى حمد يطلق خدمة "العيادة المتنقلة" للتخفيف من معاناة مرضى غزة
الشروق المصرية
- وزير المياه الأردني يكشف دور شركة إماراتية في المشروع الأردني الإسرائيلي لتبادل الكهرباء والمياه
- مصدر: إسرائيل ستعلن قريبا عن خطة استيطانية جديدة في القدس
- سوريا تعلن سقوط قتيلين وإصابة 7 آخرين في الضربة الإسرائيلية على المنطقة الوسطى
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- حوار "حماس": اللاجئون جوهر قضية فلسطين واستهداف "أونروا" متعمد لتصفيتهما
- محمد صبح.. طالب جامعي زجه أمن السلطة بسجن أريحا دون تهمة
- السلطة تواصل محاكمة نشطاء وحقوقيين لدورهم في حراك العدالة للناشط بنات
- تقرير قانونيان لـ "فلسطين": تغول السلطة التنفيذية بشكل سافر انعكس سلبيًّا على القضائية
- منذ 20 عامًا.. والد الأسير "أبو مصطفى" في مقدمة فعاليات مساندة الأسرى
- شهيدان و7جرحى في عدوان (إسرائيلي) على حمص السورية
جريدة القدس
- قائد سجن جلبوع الإسرائيلي يدلي اليوم بشهادته بشأن عملية “نفق الحرية”
- مسؤولة بالصحة الإسرائيلية: فيروس كورونا يصيب ويؤثر على المخ
- غانتس يصل المغرب في أول زيارة لوزير للجيش الإسرائيلي
- مقتل سوريين وإصابة 7 آخرين في غارات إسرائيلية على حمص
- دعوات للمجتمع الدولي بفرض الآليات القانونية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق المائية الفلسطينية
- إصابة 3 عمال من بير نبالا...
- صاروخ سوري مضاد ينفجر في سماء بحر حيفا
- وفد أوروبي يصل غزة
صحيفة الأيام
- الاحتلال يشنّ حملة هدم وتجريف واقتلاع واسعة في عدة مناطق والمستوطنون...
- »قمة سوتشي: بوتين يؤكد للرئيس ثبات الموقف الروسي بشأن القضية الفلسطينية
- »الناجي من رحلة الموت بسفينة المهاجرين: المهربون خدعونا، وتقاذفتنا الأمواج...
- » 26 عضواً من الكونغرس يطالبون بلينكن بالتدخل لمنع البناء في منطقة E1
- »تواصل التصعيد الإسرائيلي في أنحاء القدس: اقتحام منزل المحافظ مجدداً واعتداءات...
· الحياة الجديدة
- قبل 38 عاما..عندما رضخ المحتل لأكبر عملية تبادل أسرى
- عاد إلى الحياة بعد الموت على متن قارب الهجرة
- والدة عميد أسرى "فتح" في نابلس رائحة ابنها في منديلها الأبيض
وكالة الراي
- وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي يصل قطاع غزة
- تقرير قصر الباشا..معلم أثري شاهد على عظمة تاريخ غزة
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
- الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة بينهم سيدة
- أسيران يواصلان إضرابهما رفضًا للاعتقال الإداري
- 28 عامًا على استشهاد القائد عماد عقل
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم
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وكالة صفا
- بينهم سيدة ونجلها..مداهمات واعتقالات في رام الله وطولكرم
- مسلحون يطلقون النار على مقر المقاطعة بجنين
- وسط رفض شعبي.. وزير جيش الاحتلال غانتس يصل المغرب
- "السلطة مكروهة لأنها تعتبر نظاماً علمانياً فاسداً"
- رغم قمع الاحتلال لمناصريها.. صحيفة إسرائيلية: شعبية حماس تتزايد في القدس
وكالة سما
- وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي يصل قطاع غزة
- تفاصيل مروعة يرويها الناجي من "رحلة الموت" بسفينة المهاجرين قبالة السواحل التركية
- في الحرب القادمة ..خطة إسرائيلية لمنع تكرار أحداث"هبة الكرامة" بالداخل المحتل
- القصف الإسرائيلي على سوريا وبوادر موجة كورونا خامسة تتصدر عناوين المواقع العبرية
- صحيفة: لماذا تزداد شعبية حماس في القدس والضفة رغم قمع إسرائيل والسلطة لها؟
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فلسطين اليوم
- بتوقيت البهاء: القائد النخالة يُطل اليوم على قناة الميادين
- موظفو غزة يفتحون النار: المنحة القطرية يجب أن تكون بمبلغ موحد بعيداً عن النسب!
- مداهمات مدن وقرى الضفة المحتلة واعتقالات واسعة
- قوات الاحتلال تطلق النار صوب المزارعين شرق المناطق الحدودية لدير البلح
عرب 48
- الصحّة الفلسطينية: نسبة التعافي من كورونا بلغت 99%
- الاحتلال يهدم منزلين بواد الحمص ويقتحم منزل محافظ القدس
- الأسيران الفسفوس والهريمي يعلّقان إضرابهما عن الطعام
- النووي الإيراني: الخلافات بين واشنطن وتل أبيب تطفو على السطح
- "كابينيت كورونا": تحذيرات من موجة خامسة في يناير
- "آبل" تقاضي شركة NSO الإسرائيلية
- ترقية ضابط نفذ مذبحة بحق سوريين و"تدفيع ثمن" بالضفة
- جونسون: لندن تتفهم موقف إسرائيل حول النووي الإيراني
وكالة وفا
- الأسيران أبو هواش والأشقر يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضا لا ...
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- الاحتلال يصيب 3 عمال من بيرنبالا ويعتقل 4 مواطنين من مخيم ال ...
حدث في مثل هذا اليوم
24 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2001م اغتيال الشهيد القائد القسامي محمود أبو هنود في الضفة الغربية، عندما استهدفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي شمال نابلس
- 1998م افتتاح مطار غزة الدولي بابتسامة عريضة ووسط مئات المحتفلين، الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يفتتح أول مطار فلسطيني بالقرب من مدينة رفح في قطاع غزة وهو مطار غزة الدولي ووصول أو رحلة تجارية للخطوط الفلسطينية للمطار الذي تكلف بناؤه مبلغ 250 مليون دولار والذي يمكنه استقبال طائرات عملاقة مثل الجامبوجيت.
- 1992م استشهاد عماد عقل قائد كتائب عز الدين القسام في حي الشجاعية بمدينة غزة.الذي ولد في 10/7/1971مفي مخيم جباليا بقطاع غزة، هاجر أهله بعد حرب 1948 من قرية برعير القريبة من المجدل.
- 1989م استشهاد المجاهد الفلسطيني عبد الله عزام الذي كان يحارب مع المجاهدين في أفعانستان إبان الاحتلال الروسي لها الكاتب والدكتور الفلسطيني ابن جنين القسام الدكتور عبد الله عزام وبعض أفراد أسرته في حادث انفجار لغم بسيارته.
- 1989 م اغتيال الدكتور عبد الله عزام (ولد عام 1941) وولديه محمد (20 عاما) وإبراهيم ( عاما) في بيشاور بباكستان بتفجير لغم بسيارته.
- 1986 م مقتل وجرح 0 شخصاً في قتال جرى في المخيمات الفلسطينية بجنوب لبنان.
- 1983 م إسرائيل تفرج عن 4800 معتقل فلسطيني مقابل الإفراج عن ستة جنود إسرائيليين، في عملية تبادل أسرى مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة التي يقودها أحمد جبريل.
- 1953 م مجلس الأمن يدين الهجوم الإسرائيلي على قرية فبية ويصدر القرار رقم 101م(19539.
- 1948 م مجلس الأمن يدعو إلى سحب القوات وإقامة خطوط هدنة دائمة حيث أصدر مجلس الأمن القرار رقم 61م(1948)