"المرور": تحرير 75 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 48 ساعة

غزة - الرأي

حررت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 75 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور، إن المخالفات توزعت ما بين: 11 مخالفة لسائقين بدون رخصة قيادة، ومخالفتين لمركبتين غير قانونية "بودي"، إلى جانب 50 مخالفة سير في الاتجاه المعاكس، و12 مخالفة قطع للإشارة الضوئية.

وأضافت أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا.

وأكدت شرطة المرور، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين والمركبات المخالفة.

يشار إلى أن إدارة المرور والنجدة بالشرطة شددت من إجراءاتها بدءا من مطلع الأسبوع الماضي؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.