بلدية دير البلح تشق طريق بجانب حرم الوادي شرقاً

الوسطى- الرأي

في إطار التخفيف عن المواطنين وتسهيل حركة المرور والتنقل، أوضحت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة أن طواقم البلدية قامت بفتح وشق طريق ترابي بجانب حرم الوادي من الناحية الشرقية بحيث يصل بين تقاطع المشاعلة وشارع العكلوك جنوباً.



وكات البلدية في وقت سابق قد تلقت العديد من شكاوي المواطنين بالخصوص مطالبين بإيجاد حل للشارع لتسهيل وصولهم لمزارعهم وأماكن سكنهم خاصة خلال فصل الشتاء الذي يتم فيه عمل سواتر ترابية لتأمين ومنع تسرب المياه نحو أراضي المواطنين.



وأعربت البلدية عن أملها في توفير التمويل والمواد اللازمة لتمهيد وتسوية العديد من الشوارع الترابية، موضحة أنها مدرجة ضمن الأولويات ولكن الظروف الصعبة التي تمر بها البلدية تقف حائلاً أمام تنفيذ العديد منها.