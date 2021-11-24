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السياحة تشرف على الترميم الطارئ لمدرسة الكاملية الأثرية

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:46

السياحة تشرف على الترميم الطارئ لمدرسة الكاملية الأثرية
السياحة تشرف على الترميم الطارئ لمدرسة الكاملية الأثرية

غزة- الرأي

أشرف الوكيل المساعد  بوزارة السياحة والآثار د. محمد خلة على أعمال الصيانة والترميم الطارئة والتدخل العاجل لتدعيم الطابق الأرضي في المدرسة الكاملية والتي تقع وسط البلدة القديمة في حي الزيتون بمدينةغزة،  وهي المعلم الوحيد والمؤسسة التعليمية الأثرية التي ما زالت قائمة في قطاع غزة منذ نشأتها والتي تؤرخ للعصر الأيوبي.


وقد رافق الوكيل المساعد بالجولة التفقدية للمدرسة مدير دائرة الحماية والترميم د.أحمد البرش ومدير دائرة المشاريع والتعاون الدولي م.عبد الله صيام ومدير المتاحف م. سيد عبد الرازق.


وفي سياق منفصل اطلع الوكيل على الأعمال التطويرية الحالية في متحف قصر الباشا وتزويده بالمراقبة عبر الكاميرات.


وأكد د.خلة أن الوزارة تكرس جهودها في الحفاظ على المواقع الأثرية والمعالم الوطنية خاصة في البلدة القديمة، وتسعى لصيانتها وإعادة تأهيلها باعتبارها موروث عام للشعب الفلسطيني فضلاً عن تحفيز الأنشطة والفعاليات التوعوية التي تقوم بها الوزارة والمؤسسات المجتمعية التي تعنى بالتراث والتي تعزز تجذر المواطن بأرضه وافتخاره بحضارته ومعالم بلدته ومقتنياتها.


وبيّن مدير الحماية والترميم د.البرش أن الوزارة منحت مركز ايوان رخصة الترميم وتقوم دورياً بالاشراف على الأعمال والصيانة العاجلة وفق الشروط الموقعة لتدعيم مناطق الخطر في الحجارة وحقنها وتثبيتها وفق الأعمال المعمارية الدقيقة ، ويعتبر المشروع مقدمة للحفاظ على المعلم الأثري واعادته للحياة لما كانت عليه في العصر الأيوبي منذ ما يزيد عن 750 عام.

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