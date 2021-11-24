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بالتعاون مع الصليب الأحمر

الحكم المحلي تتفقد مشروع إعادة تأهيل الطرق المتضررة

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:51

الحكم المحلي تتفقد مشروع إعادة تأهيل الطرق المتضررة
الحكم المحلي تتفقد مشروع إعادة تأهيل الطرق المتضررة

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للمشاريع في وزارة الحكم المحلي زيارة تفقدية لمشروع إعادة تأهيل الطرق المتضررة جراء تصعيد 2021 والمنفذ من خلال مؤسسة الصليب الأحمر.
وكان ذلك بحضور مدير مكتب الصليب الأحمر في بعثة القدس وممثلين عن الصليب الأحمر في بعثة غزة وممثل عن بلدية غزة.


بدوره قام مدير عام المشاريع في الوزارة م. رامي المصري بشرح طبيعة التدخلات التي تمت في المناطق الأكثر تضرراً في خمس بلديات ( بيت لاهيا، بيت حانون، جباليا، غزة، خان يونس) جراء العدوان في مايو 2021، من خلال تبليط الشوارع والأرصفة ببلاط انترلوك ومن خلال تشغيل عمال ومشرفين من ضمن أنشطة المشروع.
كما وسلط الضوء على مساهمة البلدية في كافة التدخلات من خلال توفير المعدات وبعض المواد اللازمة للأرصفة.


من جهته أشاد مسؤول الصليب الأحمر باختيار المناطق المستهدفة في المشروع والتي تعتبر من أكثر المناطق اكتظاظاً بالمواطنين وطلاب الجامعات وكافة شرائح المجتمع. 
وتضمنت الجولة بعض المناطق المتضررة غير المشمولة في المشروع والتي بحاجة لإعادة تأهيل وذلك لبحث إمكانية تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع للعام  2022

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