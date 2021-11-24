إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء

غزة - الرأي

نشرت وزارة المالية في غزة إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر يوم أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (352) شاحنة

استيراد عدد 334 شاحنة

تصدير عدد 12 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 67 شاحنة تنوعت أصنافها ما بين (لحوم مجمدة، أسماك طازجة، طحين، أعلاف، سيرج، أسمنت، أدوية، بطاريات، مضخات مياه، مواد تنظيف، أدوات منزلية، كراميكا، نثريات، أخشاب)

تصدير شاحنتين (2) حديد خردة

استمرار إعفاء 9 أصناف اساسية من الرسوم والضرائب الجمركية بنسبة 100٪

كميات البترول الواردة:

استيراد 15 شاحنة سولار

استيراد 5 شاحنات بنزين

استيراد 13 شاحنة غاز طهي

ادخال 15 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 607 مسافرين

اتمام اجراءات جمركية لـ 351 مسافر وصلوا من الجانب المصري.