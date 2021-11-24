بلدية خان يونس تشارك في فعالية شعبية للتضامن مع الأسرى

خان يونس- الرأي

شارك وفد من بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، في فعالية شعبية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، والتي أقيمت صباح اليوم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وسط المدينة.



وضم الوفد رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ورئيس قسم العلاقات العامة أيمن القدرة، ومسئول لجان الأحياء أسامة سلامة، ومجموعة من العاملين.



وخلال كلمته، أكد د. البطة أهمية تفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية، وتنظيم وقفات التضامن وإقامة خيم الاعتصامات أمام كافة اللجان الدولية والجهات الأممية من أجل إبراز معاناة أسرانا خلف القضبان، مطالبًا استمرار الدعم لقضيتهم العادلة وممارسة الضغوط على الاحتلال للإفراج الفوري عنهم.



وطالب د. البطة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى داخل السجون، مشدداً على أن الأسرى هم أسرى حرب وفق اتفاقية جنيف عام (1948)، ويجب على العالم الاعتراف بذلك وفق القانون الدولي، والتضامن مع الأسرى على المستوى الدبلوماسي والشعبي الفلسطيني.