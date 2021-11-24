وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشارك في فعالية شعبية للتضامن مع الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تتفقد مشروع إعادة تأهيل الطرق المتضررة وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تشرف على الترميم الطارئ لمدرسة الكاملية الأثرية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تشق طريق بجانب حرم الوادي شرقاً وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": تحرير 75 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 48 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2116) الاربعاء24 نوفمبر 2021 وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تنفي صرف تبرعات "عائلة واحدة" للأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل نائب مدير أوقاف القدس ناجح بكيرات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تناقش سبل تفعيل قضية الأسرى دولياً
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس تشارك في فعالية شعبية للتضامن مع الأسرى

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:58

بلدية خان يونس تشارك في فعالية شعبية للتضامن مع الأسرى
بلدية خان يونس تشارك في فعالية شعبية للتضامن مع الأسرى

خان يونس- الرأي

شارك وفد من بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، في فعالية شعبية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، والتي أقيمت صباح اليوم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وسط المدينة.


وضم الوفد رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ورئيس قسم العلاقات العامة  أيمن القدرة، ومسئول لجان الأحياء  أسامة سلامة، ومجموعة من العاملين.


وخلال كلمته، أكد د. البطة أهمية تفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية، وتنظيم وقفات التضامن وإقامة خيم الاعتصامات أمام كافة اللجان الدولية والجهات الأممية من أجل إبراز معاناة أسرانا خلف القضبان، مطالبًا استمرار الدعم لقضيتهم العادلة وممارسة الضغوط على الاحتلال للإفراج الفوري عنهم.


وطالب د. البطة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى داخل السجون، مشدداً على أن الأسرى هم أسرى حرب وفق اتفاقية جنيف عام (1948)، ويجب على العالم الاعتراف بذلك وفق القانون الدولي، والتضامن مع الأسرى على المستوى الدبلوماسي والشعبي الفلسطيني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟