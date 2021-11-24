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تنمية البشرية بالصحة تستعد لامتحانات مزاولة المهنة دور نوفمبر 2021

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:22

تنمية البشرية بالصحة تستعد لامتحانات مزاولة المهنة دور نوفمبر 2021
تنمية البشرية بالصحة تستعد لامتحانات مزاولة المهنة دور نوفمبر 2021

غزة- الرأي

أكد د. أسامة أبو معمر، القائم بأعمال مدير عام تنمية القوى البشرية على العمل التكاملي داخل الإدارة، والاستعداد لعقد امتحانات مزاولة المهنة، وسير الإجراءات بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال لقائه بموظفي الإدارة بهدف الاستعداد لامتحانات مزاولة المهنة دور نوفمبر 2021، المقرر عقدها في مطلع الأسبوع القادم.

ونوّه د.أبومعمر إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الخاصة بسير عملية الامتحانات بما يضمن نجاحها وسيرها بسلاسة، وتوفير الأجواء الملائمة داخل اللجان حتى يتمكن المتقدمين من تأدية الامتحان على أكمل وجه، مثنياً على جهود جميع اللجان القائمة على سير الامتحانات.

من جهته ناقش محمد السرساوي مدير دائرة الامتياز والمزاولة الضوابط الخاصة بإجراءات التقدم للامتحان، إلى جانب التعليمات العامة الواجب اتباعها من قبل المراقبين والمتقدمين للامتحان، وتم الحديث عن آليات العمل واستعداد المراقبين والدعم الفني لتنفيذ الامتحانات.


يذكر أن امتحانات مزاولة المهنة ستبدأ يوم الأحد الموافق 28/11/2021 في تخصص دبلوم تمريض يعقبه باقي التخصصات الصحية موزعة على مدار أسبوعين.

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