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الصحة تناقش تطوير الإجراءات العلاجية لبرنامج امتياز طب الأسنان

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:28

الصحة تناقش تطوير الإجراءات العلاجية لبرنامج امتياز طب الأسنان
الصحة تناقش تطوير الإجراءات العلاجية لبرنامج امتياز طب الأسنان

غزة- الرأي

ناقش مدير دائرة الامتياز والمزاولة محمد السرساوي، التحديات الخاصة في برنامج امتياز طب الأسنان، بحضور الأطراف المشاركة بالاجتماع كل من د.جمال خصوان نقيب أطباء الأسنان د.سعدو خلف ممثلا عن الخدمات الطبية العسكرية، وفريق أطباء وأخصائيي طب الاسنان من وزارة الصحة.

 وأفاد السرساوي أنه خلال الاجتماع تم الحديث عن الأعداد المتزايدة لخريجي طب الأسنان التي تفوق قدرة مراكز التدريب التابعة لوزرة الصحة، بالإضافة إلى نقاش آليات وطرق التقييم للمتدربين في برنامج امتياز طب الأسنان وتم الاتفاق على توحيد معايير التقييم في مساق جراحة الوجه والفكين لضمان ان يعبر عن المستوى الحقيقي للمتدربين، كما وتم مناقشة المستهلكات الطبية اللازمة للتدريب في عيادات الأسنان.

وأوصى الحضور في نهاية اللقاء بضرورة تحمل جميع الاطراف مسئولية تدريب اطباء الاسنان وقضاء جزء من الفترة في عيادات الاسنان الخاصة بالجامعات.

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