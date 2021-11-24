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الحكم المحلي تبدأ برؤية جديدة لتنفيذ توصيات التوجيه والرقابة

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:04

الحكم المحلي تبدأ برؤية جديدة لتنفيذ توصيات التوجيه والرقابة
الحكم المحلي تبدأ برؤية جديدة لتنفيذ توصيات التوجيه والرقابة

غزة- الرأي

قامت الإدارة العامة للتوجية والرقابة في  وزارة الحكم المحلي بتنفيذ الزيارة الثانية لبلدية النصيرات حول الرؤية الجديدة لبدء العمل  بتوصيات التوجيه والرقابة.


تأتي تلك الزيارة في سبيل تحقيق مبدأ المساءلة والشفافية والعمل التكاملي بين الوزارة والبلدية نحو تطبيق التوصيات المالية والفنية من خلال تشكيل لجان متخصصة وعمل الدراسات اللازمة وتصحيح الانحرافات الواردة في التقارير الرقابية.وكان في استقبال الطاقم رئيس بلدية النصيرات اياد المغاري.

 وحضر عن الوزارة مدير عام التوجيه والرقابة عطاف الكفارنة، مدير المنطقة احمد سمارة ،م. بهاء بدير، محمد فياض.


كما شكر الأستاذ عطاف الكفارنة رئيس البلدية على حسن الاستقبال وأثنى على جهودهم في تسهيلات عمل الوزراة في البلدية.

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