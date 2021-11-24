السياحة والاثار تؤكد على إسناد المتحف التعليمي بالجامعة الإسلامية

غزة- الرأي

أكد مدير عام الآ ثار والتراث الثقافي بوزارة السياحة والآثار د جمال ابو ريده، خلال زيارته للمتحف التعليمي بالجامعة الإسلامية على اسناد ودعم وتدريب العاملين بالمتحف وتقديم الاستشارات التي تعزز الحفاظ آرثنا التاريخي والتوعية بأهمية الحفاظ على المقتنات الآثرية والوسائل الفضلى بطرق عرض المقتنيات الآثرية فى المتحف .



وبين مدير المتحف التعليمي بالجامعة د . غسان وشاح لوفد الوزارة الخطة التي ينوي قسم التاريخ والأثار تنفيذها لتفعيل المتحف التعليمي الخاص وزيادة الوعي لأبنائنا الطلبة بالموروث الحضاري والتاريخي لفلسطين.



وقد شمل وفد الأثار طارق العف، هيام البيطار ، نريمان خلة ، وكان في استقبالهم المحاضرين محمود أبو ندى وإبراهيم أبو شبيكة.

وأشار وشاح رئيس قسم التاريخ والأثار بالجامعة بمبادرة الوزارة واهدائها المتحف قطع اثرية من مختلف العصور التاريخية لعرضها فى المتحف التعليمى، مبيناً أن المرحلة القادمة ستشهد تطوراً نوعياً في إدارة وطرق ووسائل العرض، فضلاً عن تنمية قدرات الطلبة وتدريبهم على التعامل مع القطع الأثرية ومعرفة الطرق العلمية في الترميم والصيانة والتوثيق والعرض وأليات الحفاظ على المقتنيات الأثرية.