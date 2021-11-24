وكالة الرأي الفلسطينية السياحة والاثار تؤكد على إسناد المتحف التعليمي بالجامعة الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تبدأ برؤية جديدة لتنفيذ توصيات التوجيه والرقابة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة والصحة تجريان فحصاً لمحطات التحلية وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تطلق فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تطلع وفدًا من الأمم المتحدة على آلية معالجة النفايات الطبية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن نتائج امتحان المستوى وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش تطوير الإجراءات العلاجية لبرنامج امتياز طب الأسنان وكالة الرأي الفلسطينية تنمية البشرية بالصحة تستعد لامتحانات مزاولة المهنة دور نوفمبر 2021 وكالة الرأي الفلسطينية 3 وفيات و106 إصابات جديدة بكورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية ثابت يفتتح مدرسة مسقط الثانوية للبنين في رفح
أخبار » الأخبار الحكومية

ضمن اللجنة الحكومية

سلطة المياه تنفذ 38 زيارة على محطات التحلية بالوسطى

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:19

سلطة المياه تنفذ 38 زيارة على محطات التحلية بالوسطى
سلطة المياه تنفذ 38 زيارة على محطات التحلية بالوسطى

الوسطى- الرأي

أنهت طواقم سلطة المياه وجودة البيئة، جولة ميدانية لمتابعة حالة محطات تحلية المياه في المحافظة الوسطى من قطاع غزة.


وتمكنت طواقم وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية من تنفيذ عدة جولات لمتابعة أداء محطات تحلية المياه، وذلك من خلال اللجنة الحكومية لمتابعة محطات التحلية، والتي تتكون من سلطة المياه وجودة البيئة ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني ومباحث التموين.


ونفذت الطواقم الفنية التابعة للجنة  38  زيارة ميدانية لمحطات تحلية المياه للتحقق من الشروط الصحية والفنية وإجراء الفحوصات اللازمة، وتم خلال الجولات تحرير 4 محاضر ضبط بحق محطات مخالفة للشروط، وتم متابعة التزامها وتصويب أوضاعها، إضافة إلى ذلك تم إغلاق محطة تحلية واحدة بسبب وجود تلوث، وتم متابعة إزالة التلوث بإشراف اللجنة، وتم السماح بإعادة تشغيل المحطة، بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من مطابقة المياه للمواصفات.


وتأتي هذه الجولات التفتيشية ضمن برنامج عمل اللجنة الحكومية لمتابعة محطات تحلية المياه في كافة محافظات القطاع، والتي يتم تنفيذها على مدار العام بشكل فجائي للتحقق من التزام محطات التحلية بالمواصفات والشروط الصحية والفنية، وذلك وفق ما صرح به مدير عام وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية م. سامح أبو زعنونة، موجهاً شكره للطواقم الفنية التابعة للجنة على جهودهم في تأدية عملهم ومتابعتهم لهذا الملف المهم.

سلطة المياه تنفذ 38 زيارة على محطات التحلية بالوسطى سلطة المياه تنفذ 38 زيارة على محطات التحلية بالوسطى 257291137_10209760517127213_5467929789597721866_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟