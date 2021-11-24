سلطة المياه تنفذ 38 زيارة على محطات التحلية بالوسطى

الوسطى- الرأي

أنهت طواقم سلطة المياه وجودة البيئة، جولة ميدانية لمتابعة حالة محطات تحلية المياه في المحافظة الوسطى من قطاع غزة.



وتمكنت طواقم وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية من تنفيذ عدة جولات لمتابعة أداء محطات تحلية المياه، وذلك من خلال اللجنة الحكومية لمتابعة محطات التحلية، والتي تتكون من سلطة المياه وجودة البيئة ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني ومباحث التموين.



ونفذت الطواقم الفنية التابعة للجنة 38 زيارة ميدانية لمحطات تحلية المياه للتحقق من الشروط الصحية والفنية وإجراء الفحوصات اللازمة، وتم خلال الجولات تحرير 4 محاضر ضبط بحق محطات مخالفة للشروط، وتم متابعة التزامها وتصويب أوضاعها، إضافة إلى ذلك تم إغلاق محطة تحلية واحدة بسبب وجود تلوث، وتم متابعة إزالة التلوث بإشراف اللجنة، وتم السماح بإعادة تشغيل المحطة، بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من مطابقة المياه للمواصفات.



وتأتي هذه الجولات التفتيشية ضمن برنامج عمل اللجنة الحكومية لمتابعة محطات تحلية المياه في كافة محافظات القطاع، والتي يتم تنفيذها على مدار العام بشكل فجائي للتحقق من التزام محطات التحلية بالمواصفات والشروط الصحية والفنية، وذلك وفق ما صرح به مدير عام وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية م. سامح أبو زعنونة، موجهاً شكره للطواقم الفنية التابعة للجنة على جهودهم في تأدية عملهم ومتابعتهم لهذا الملف المهم.