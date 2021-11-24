التقى وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان بوكيل وزارة العدل د. محمد النحال بحضور عدد من المسؤولين بوزارة العدل.
وتخلل اللقاء بحث عدد من القضايا المشتركة بين الوزارتين، وزيادة التنسيق والتعاون في الملفات المشتركة التي تخص الطرفين .
عاجل |
24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:21
غزة- الرأي
التقى وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان بوكيل وزارة العدل د. محمد النحال بحضور عدد من المسؤولين بوزارة العدل.
وتخلل اللقاء بحث عدد من القضايا المشتركة بين الوزارتين، وزيادة التنسيق والتعاون في الملفات المشتركة التي تخص الطرفين .
12:39زراعة رفح تقدم طرقاً إرشادية لتدفئة الكتاكيت في فصل الشتاء
12:21"الأشغال" و "العدل" يبحثان عدة قضايا مشتركة
12:19سلطة المياه تنفذ 38 زيارة على محطات التحلية بالوسطى
12:15السياحة والاثار تؤكد على إسناد المتحف التعليمي بالجامعة الإسلامية
12:04الحكم المحلي تبدأ برؤية جديدة لتنفيذ توصيات التوجيه والرقابة