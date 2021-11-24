"الأشغال" و "العدل" يبحثان عدة قضايا مشتركة

غزة- الرأي

التقى وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان بوكيل وزارة العدل د. محمد النحال بحضور عدد من المسؤولين بوزارة العدل.



وتخلل اللقاء بحث عدد من القضايا المشتركة بين الوزارتين، وزيادة التنسيق والتعاون في الملفات المشتركة التي تخص الطرفين .