زراعة رفح تقدم طرقاً إرشادية لتدفئة الكتاكيت في فصل الشتاء

رفح- الرأي

نفذ قسم الإنتاج الحيواني، في زراعة رفح، جولة ميدانية استهدفت العديد من مزارع الدجاج اللاحم في المنطقة الشرقية بمحافظة رفح.



وخلال الجولة تم ارشاد المربيين حول أهم طرق تدفئة الكتاكيت في فصل الشتاء.



ويعتبر انخفاض درجة الحرارة من أهم العوامل التي تتسبب في موت الكتاكيت في بداية حياتهم أو مراحلهم العمرية المبكرة، لذلك يحرص مهندسو الزراعة بالاهتمام الجيد بوضع خطة أو آلية لتدفئة الكتاكيت في فصل الشتاء وأهم هذة الخطوات التي يجب اتباعها :



١-وضع لمبة صفراء في المكان المخصص لمعيشة الكتاكيت من أهم الأشياء والعوامل التي تساعدهم على التدفئة في فصل الشتاء واستمرار حياتهم بشكل طبيعي، ولكن يجب الاهتمام بوضع اللمبة بحجم مناسب على المساحة التي توجد فيها الكتاكيت، وكذلك على عدد وحجم الكتاكيت الموجودة في حظيرة الطيور ، فإذا كانت المساحة كبيرة أو عدد الكتاكيت كبيرا يمكن وضع لمبة أو اثنتين من اللمبات الصفراء الخاصة بالتدفئة.



٢- الفرشة : الفرشة من أهم العوامل التي يجب الاهتمام بها فى فصل الشتاء والتي تساعد على تدفئة الكتاكيت بشكل كبير ، فإن الكتاكيت البيضاء لا تتحمل برودة الأرض وانخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء. لذلك يجب تحصين الكتاكيت من البرد و وضع الفرشة المخصصة لهم التي تعمل على تدفئتهم بشكل يساعد على استمرار حياتهم وحمايتهم من الموت المفاجئ في البرد ، ويمكن استخدام النشارة في تدفئة الكتاكيت و وضعها على الأرض بشكل متساوي حتى يتم عمل تغطية كاملة لسطح الارض وكذلك يمكن استعمال التبن في الفرشة .



٣- سد فتحات التهوية : على الرغم من أن فتحات التهوية مهمة بشكل كبير لاستمرار حياة الفراخ، ولكن الوضع في فصل الشتاء يختلف تماماً عن فصل الصيف ، لأن فتحات التهوية تعتبر من اهم العوامل المسببة لموت الدواجن في فصل الشتاء، وكذلك الكتاكيت، لذلك يجب مراعاة سد فتحات التهوية في مكان تربية الكتاكيت بشكل جيد حتى لا يتسرب الهواء والبرد من هذة الفتحات ويتم انخفاض درجة حرارة الكتكوت بشكل يؤدي إلي موته المفاجئ .



ولكن يجب الانتباه إلي عدم سد جميع فتحات التهوية وترك فتحة واحدة للتهوية او اثنتين لأن انقطاع التهوية تماماً عن حظيرة الطيور يؤدي إلي تراكم وتركيز غاز الأمونيا والذي يسبب مشاكل تضر بصحة الدواجن والكتاكيت، ولكن الأصح هو ترك بعض الثقوب او الفتحات في سقف حظيرة الدواجن للتهوية بشكل غير عمودى على الكتاكيت حتى لا يتصدر لهم البرد بقوة في فصل الشتاء.