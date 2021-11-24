الاحتلال يرفض إحضار الأسير أبو هواش للمحكمة بسبب وضعه الصحي

غزة - الرأي

قالت وزارة الأسرى وشؤون المحررين في غزة، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضت إحضار الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 100 يوم إلى المحكمة للنظر في الاستئناف الذي قدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري.

وذكرت الوزارة، أنه تم تأجيل محكمة الأسير أبو هواش لمدة خمسة أيام بسبب تردي وضعه الصحي بسبب وضعه الصحي.

ويواجه الأسير أبو هواش وضعًا صحيًا خطيرًا في سجن "عيادة الرملة" كما يعاني من هزال وضعف، وفقدان متكرّر للوعي، وآلام حادّة في الكبد، ولا يستطيع النّوم من شدّة الأوجاع في كافة أنحاء جسده، ويتنقّل على كرسي متحرّك، إضافة إلى معاناته من التقيّؤ بشكل مستمر.