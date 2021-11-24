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التوجيه السياسي يخرج دورة" المهارات الإدارية" للدفاع المدني

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:06

التوجيه السياسي يخرج دورة" المهارات الإدارية" للدفاع المدني
التوجيه السياسي يخرج دورة

غزة- الرأي

خرجت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الشمال دورة" المهارات الإدارية والقيادية"، لـ 24 ضباطًا وفردًا من جهاز الدفاع المدني، بواقع "16" ساعة تدريبية.

وحضر التخريج مدير توجيه الشمال العميد سلمان المصري، ومدير الدفاع المدني في شمال غزة العقيد حسن الجماصي، ومدير قسم الإنتاج الفكري في التوجيه السياسي المقدم محمد الشرافي.

 وشملت الدورة على محاور أهمها المفاهيم الأساسية في الإدارة، وإدارة الذات، وإدارة الأزمات، والإبداع المؤسساتي، والاتصالات الإدارية، وفن تحفيز العاملين، ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات.

وهدفت الدورة إلى إكساب المشاركين القدرة على التعرف على المهارات الإدارية والقيادية والتنفيذية التي تمكنهم من حل المشكلات وقيادة فريق العمل بشكل ابتكاري وتطوير اتجاهاتهم نحو الإيجابية وتحسين مهارات المدير في التعامل مع الآخرين.

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