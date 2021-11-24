وكيل الزراعة يستقبل رئيس مجلس الزيت

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة الزراعة د.أيمن اليازوري، مدير عام مجلس الزيت الفلسطيني فياض فياض، بمكتبه في مقر الوزارة بغزة.



ورحب اليازوري بفياض القادم من الضفة الغربية لاستقراء واقع الموسم الحالي للزيتون و الزيت في القطاع، مطالباً إياه بالاستفادة من خبرته الكبيرة قدر المستطاع، في تدريب المهندسين الزراعيين وكافة المهتمين في قطاع الزيتون والمعاصر.



من جهته، عبر فياض عن سعادته الكبيرة لوجوده في شق الوطن الغالي على قلبه قطاع غزة، معرباً عن استعداده لرفد خبراته الشخصية وامكانيات مجلس الزيت للمساعدة في تطوير واقع الزيتون في القطاع، و لا سيما الوصول في تسويق الزيت إلى الأسواق العربية وحتى إلى العالمية.