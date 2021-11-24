وزارة السياحة تنهي توثيق البيوت الأثرية في البلدة القديمة

غزة- الرأي

أنجزت وزارة السياحة والأثار توثيقها للبيوت والمعالم الأثرية والبالغة 278 في البلدة القديمة بأحيائها الأربعة حي التفاح والدرج والزيتون والشجاعية.



وأكد مدير مشروع الأرشفة في البلدة القديمة د.حمودة الدهدار ، أن التوثيق والأرشفة الإلكترونية شملت كافة التفاصيل وإعداد شهادة ميلاد لكل معلم وإدراجه على الخريطة وتحديد احداثيتها ورفع التوصيات للبيوت التي بحاجة لصيانة طارئه من عدمه، وقد عملت بالمشروع فرق الوزارة بالشراكة مع صندوق التشغيل الفلسطيني.



وبين د.حمودة أن التوثيق يهدف للحفاظ على الإرث الحضاري والجذور التاريخية واشعار ملاك البيوت الأثرية عن ادراج بيوتهم ضمن البيوت الأثرية فى الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" وتقديم البيانات اللازمة للجهات الداعمة للعمل على الصيانة والترميم واعادة التأهيل