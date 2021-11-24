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ديوان الفتوى والتشريع يناقش الخطة التشغيلية لعام 2022م-2024م

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:23

ديوان الفتوى والتشريع يناقش الخطة التشغيلية لعام 2022م-2024م
ديوان الفتوى والتشريع يناقش الخطة التشغيلية لعام 2022م-2024م

غزة- الرأي

عقد رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار أسامة سعد صباح اليوم الأربعاء في مقر الديوان اجتماعاً مع مدراء الدوائر لمناقشة الخطة التشغيلية لعام 2022م-2024م.


واستعرض المستشار سعد خلال اللقاء مقارنة مؤشرات القياس للعام 2020و2021، مناقشاً النظرة التحليلية لمؤشرات القياس والنتائج والتوصيات.


وشدد المستشار سعد على ضرورة البناء في التخطيط على أساس خطط منهجية علمية والذي من شأنه النهوض بالعمل الوظيفي، منوهاً الى ضرورة الالتزام والتقيد خلال المرحلة القادمة بالضوابط الادارية للعمل ومحددات الالتزام الاداري.


وشكر المستشار سعد مدراء الدوائر على مشاركتهم الفاعلة في إعداد الخطة التشغيلية، مثمناً كافة الجهود المبذولة للارتقاء بعمل الديوان.

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