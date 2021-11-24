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أخطرت 9 منشآت أخرى

مباحث التموين بالوسطى تُوقف 3 منشآت صناعية مؤقتاً

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:36

مباحث التموين بالوسطى تُوقف 3 منشآت صناعية مؤقتاً
مباحث التموين بالوسطى تُوقف 3 منشآت صناعية مؤقتاً

الوسطى- الرأي

أوقفت المباحث العامة – دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في المحافظة الوسطى، بالاشتراك مع وزارة الصحة 3 منشآت صناعية عن العمل بشكل مؤقت وأخطرت 9 منشآت أخرى لعدم تنفيذها الشروط الصحية.

وذكرت مباحث التموين أنها نفّذت جولات تفتيشية ورقابية مشتركة على عدد من المخابز والمنشآت الصناعية في المحافظة، أتلفت خلالها 500 كيلو طحين ومواد غذائية متنوعة بسبب فسادها الظاهر وانتهاء تاريخ الصلاحية.

وبيّنت التموين أن الإجراءات القانونية المُتخذة بحق أصحاب المنشآت الصناعية، تهدف إلى ضمان سلامة وصحة المواطنين، وعدم تعرضهم لأي مخاطر صحية.

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