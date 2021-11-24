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بعنوان" شرح محتويات وأدوية عربة الطوارئ"

مجمع الشفاء يعقد محاضرة علمية لمناقشة ما تحتويه "عربة الطوارئ"

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:43

مجمع الشفاء يعقد محاضرة علمية لمناقشة ما تحتويه "عربة الطوارئ"
مجمع الشفاء يعقد محاضرة علمية لمناقشة ما تحتويه

غزة- الرأي

عقد قسم التعليم المستمر للتمريض بالمجمع محاضرة بعنوان "شرح محتويات وأدوية عربة الطوارئ ".

والقى المحاضرة رئيس القسم أ. محمود الأشرم ، بحضور مشرف تمريض أقسام التخصصات الجراحية أ. محمد زقوت وعدد من تمريض الجراحة  في قسم تخصصات حريم " ب "  .

وشرح الأشرم  خلالها كل  ما تحتويه عربة الطوارئ من أدوات وعلاجات لمعرفة وتنمية قدرات فئة التمريض داخل جميع أقسام المجمع ،لسرعة التصرف في حال حدوث  أي طارئ داخل قسم من الأقسام .

كما تطرق الى شرح ألية التعامل مع أي مريض في حال حدوث انسداد في مجرى الهواء وماهي الادوات التي يمكن استخدامها في مثل هذه الحالات وماهي الادوية التي يتم استخدامها في حالات حدوث توقف القلب المفاجئ لإنقاذ المريض بسرعة، مؤكدا بأنه سيتم تكرار هذه المحاضرة في جميع الاقسام حتى يستفيد اكبر عدد من التمريض.


بدوره اشاد مدير تمريض مستشفى الجراحة أ.أحمد الجبالي بعقد المحاضرات والدورات التدريبية التي تعمل على زيادة المهارات العملية والعلمية، كما تعمل على الارتقاء بمستوى الاداء التمريضي في جميع اقسام المجمع.

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