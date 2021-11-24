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خلال ورشة عمل

التعليم يناقش إجراءات تطبيق الخطة الاستراتيجية لرياض الأطفال

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:46

التعليم يناقش إجراءات تطبيق الخطة الاستراتيجية لرياض الأطفال
التعليم يناقش إجراءات تطبيق الخطة الاستراتيجية لرياض الأطفال

غزة- الرأي

 عقدت وزارة التربية والتعليم العالي-الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي، ورشة عمل حول إجراءات تطبيق الخطة الاستراتيجية لرياض الأطفال للعام الدراسي الحالي 2021/2022م.

وحضر الورشة د. محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي، وأ. حسين العيلة مدير دائرة رياض الأطفال، ود. شيرين المصري رئيس قسم المناهج والبرامج في الرياض، وم. محمد ريحان، وم. تامر فارس من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ومشرفات رياض الأطفال في المديريات.

وأكد مطر على أهمية الورشة التي تهدف إلى النهوض بواقع قطاع رياض الأطفال لما يشكله هذا القطاع من أهمية استراتيجية، داعياً إلى تطبيق التوصيات على أرض الواقع، ومشدداً في الوقت ذاته على أهمية توفير كافة المتطلبات التي تضمن صقل شخصية الطفل بطريقة سوية وتلبية احتياجاته وتعزيز التواصل بين الأسرة ورياض الأطفال.

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