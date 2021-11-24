وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تنجز أعمال موائمة شارعٍ لذوي الاحتياجات الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تناقش مستجدات المسيرة التعليمية مع مدراء المدارس وكالة الرأي الفلسطينية التعليم يناقش إجراءات تطبيق الخطة الاستراتيجية لرياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يعقد محاضرة علمية لمناقشة ما تحتويه "عربة الطوارئ" وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين بالوسطى تُوقف 3 منشآت صناعية مؤقتاً وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع يناقش الخطة التشغيلية لعام 2022م-2024م وكالة الرأي الفلسطينية وقفة لمستفيدي الشؤون بغزة تنديدًا بقطع مخصصاتهم المالية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تنهي توثيق البيوت الأثرية في البلدة القديمة وكالة الرأي الفلسطينية وكيل الزراعة يستقبل رئيس مجلس الزيت وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تتابع موسم تطعيم الخضار
أخبار » الأخبار الحكومية

تربية الوسطى تناقش مستجدات المسيرة التعليمية مع مدراء المدارس

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:49

تربية الوسطى تناقش مستجدات المسيرة التعليمية مع مدراء المدارس
تربية الوسطى تناقش مستجدات المسيرة التعليمية مع مدراء المدارس

الوسطى- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى اجتماعاً بمدراء المدارس ومديراتها بحضور هشام الحاج مدير التربية والتعليم، و ناصر السدودي مدير الدائرة الإدارية، و محمد حمدان مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي بالوسطى.


  وفي بداية اللقاء رحب الحاج بمدراء المدارس، مشيداً بجهودهم خلال الفصل الدراسي الأول مؤكداً على استمرار الالتزام بالبروتوكول الصحي للحماية من جائحة (كورونا)، وناقش الحاج مع مدراء المدارس عدد من القضايا التربوية والإدارية. 


وتطرق الحاج إلى عمل المعلمين المساندين وضرورة الاستفادة منهم في مساعدة معلمي المرحلة الأساسية في المدارس لتنفيذ برنامج تعليمي علاجي يستهدف الطلبة في مجال المهارات والمعارف العلمية والأكاديمية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟