تربية الوسطى تناقش مستجدات المسيرة التعليمية مع مدراء المدارس

الوسطى- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى اجتماعاً بمدراء المدارس ومديراتها بحضور هشام الحاج مدير التربية والتعليم، و ناصر السدودي مدير الدائرة الإدارية، و محمد حمدان مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي بالوسطى.



وفي بداية اللقاء رحب الحاج بمدراء المدارس، مشيداً بجهودهم خلال الفصل الدراسي الأول مؤكداً على استمرار الالتزام بالبروتوكول الصحي للحماية من جائحة (كورونا)، وناقش الحاج مع مدراء المدارس عدد من القضايا التربوية والإدارية.



وتطرق الحاج إلى عمل المعلمين المساندين وضرورة الاستفادة منهم في مساعدة معلمي المرحلة الأساسية في المدارس لتنفيذ برنامج تعليمي علاجي يستهدف الطلبة في مجال المهارات والمعارف العلمية والأكاديمية.