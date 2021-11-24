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بلدية رفح تنجز أعمال موائمة شارعٍ لذوي الاحتياجات الخاصة

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:54

بلدية رفح تنجز أعمال موائمة شارعٍ لذوي الاحتياجات الخاصة
بلدية رفح تنجز أعمال موائمة شارعٍ لذوي الاحتياجات الخاصة

رفح- الرأي

تمكنت طواقم قسم الصيانة بدائرة المشاريع ببلدية رفح من موائمة شارعٍ فرعيّ؛ لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد تقدم عددٍ من أهالي مخيم الشابورة بطلبٍ لرئيس البلدية للتخفيف من معاناة قاطنيه من ذوي الاحتياجات الخاصة.


وقالت دائرة المشاريع بالبلدية إن الأعمال شملت تفكيك بلاط الشارع وتسويته وتعديل مناسيبه، ومن ثم تركيب بلاط الأنترلوك، بحيث يعمل على تخفيف حجم المعاناة الواقعة على هذه الفئة من النسيج المجتمعي، والتسهيل على ذوي الاحتياجات الخاصة من قاطنين المنطقة، حيث تأتي هذه الأعمال استكمالًا لدور البلدية وتعزيزًا لجهودها في خدمة المواطنين.

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